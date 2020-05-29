مطروح: 5 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت محافظة مطروح، اليوم الجمعة، في بيان إعلامي، عدد حالات الإصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا بالإضافة إلى حالات التعافي والوفاة في مطروح.وأوضح البيان أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة 8 حالات، ليصبح عدد إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بالمحافظة 166 حالة.وتابع البيان أن عدد الحالات الإيجابية والتي أثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا المستجد اليوم 5 حالات إصابة ليصبح الإجمالي 24 حالة إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي والخروج خلال الفترة السابقة 6 حالات، مشيرا إلى أن عدد حالات الوفاة خلال الفترة السابقة 3 حالات فقط ولا يوجد اليوم أي حالات وفاة.وشدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق، على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة باستمرار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، مع استعداد المحافظة لاستقبال العائدين إليها من المحافظات الأخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.