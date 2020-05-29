العراق يسجل أعلى معدل إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل منذ ظهور الفيروس في العراق وبذلك يصبح العدد الإجمالي للإصابات 5873 حالة.كما أوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 73 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 3044 حالة، و6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في العراق إلى 185 حالة.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عن ظهور الإصابات بيوم واحد في جميع المحافظات العراقية.