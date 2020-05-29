منة عرفة تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية على أحد الشواطئ

شاركت الفنانة منة عرفة عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية على أحد الشواطئ.وعلقت منة عرفة على الصورة قائلة: "أخيرا الصيف هنا".ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت بعض التعليقات كالاتى: "هو الصيف جالك إنتي بس ولا إيه؟ هو مفيش كورونا ولا إيه"، "القمر كله"، "ماشاء الله جميلة".فيما طرح الفنان حمادة هلال، فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "جمالها" بمشاركة منة عرفة، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".