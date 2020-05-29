رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تعيد فتح 66 نقطة تفتيش على الحدود مع الاتحاد الأوروبي

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:55 م
أوكرانيا
أوكرانيا
أ ش أ
طباعة
أعلنت أوكرانيا استئناف العمل في 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة مع الاتحاد الأوروبي ومولدوفا بداية من اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية- في بيان لها أوردته وكالة أنباء "أوكرانيا برس"، إنه اعتبارًا من اليوم 29 مايو، تم استئناف عمل 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة من الجانب الأوكراني، وقد أدخل مجلس الوزراء الأوكراني التغييرات ذات الصلة بتشغيل نقاط التفتيش بالترتيب من 13 مارس 2020.

كما أعلنت دائرة حرس الحدود الأوكرانية استئناف العمل عند نقاط التفتيش على الجانب الأوكراني مع البلدان المجاورة، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفا.

وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن قائمة نقاط التفتيش التي تستأنف عملها لا تشمل نقاط التفتيش على حدود الدولة مع بيلاروسيا والاتحاد الروسي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

وزيرة الصحة تعلن خدمات جديدة بتطبيق «صحة مصر» لمواجهة كورونا

مدرس رياضيات بالمرج.. وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بكورونا

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

متجر «غاليري لافاييت» الشهير في باريس يعيد فتح أبوابه السبت

التجار الجزائريين تطالب بفتح المحلات

مستشفيات أمريكا توقف استخدام عقار روّج له ترامب لعلاج كورونا

زلزال يضرب اليونان بقوة 3.8 درجة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

كاتب يطلق مبادرة لتأسيس مستشفى ميداني بجهود ذاتية في إسنا

«المصطبة» تبث حفلة أرشيفية لـ«الطنبورة» البورسعيدية

نقابة الكتاب تنعى عونى عبدالرءوف: بذل مجهودًا فذًا لنشر علوم اللغة

«حماية اللغة العربية» بالشارقة تختتم تصفيات مسابقة المخزون اللغوى