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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو تعيد فتح السينما والصالات الرياضية الإثنين المقبل

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:52 م
طوكيو
طوكيو
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أعلنت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الجمعة، دخول العاصمة المرحلة الثانية من تخفيف القيود المفروضة على الأعمال في طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ابتداء من الإثنين المقبل، لتشمل إعادة افتتاح دور السينما والصالات الرياضية والمدارس.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح كويكي في مؤتمر صحفي، قولها "أريد من مشغلي هذه المنشآت، أن يتخذوا إجراءات شاملة لمنع انتشار العدوى خلال نهاية هذا الأسبوع".

وقالت إن حكومة طوكيو خططت في البداية لدخول المرحلة الثانية يوم السبت، لكنها أعادت جدولتها لضمان حصول مشغلي الأعمال على مزيد من الوقت للاستعداد والتنسيق مع المقاطعات المجاورة لاتخاذ خطوات مماثلة.

ومن بين المنشآت الأخرى التي تندرج ضمن إطار المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام والتي يُسمح بإعادة فتحها،متاجر البيع بالتجزئة التي تبيع منتجات بخلاف الضروريات اليومية.

وفي الوقت نفسه، ستبقى صالات لعب القمار، والكاريوكي، وأروقة الألعاب، وغيرها من المرافق الترفيهية مغلقة، في انتظار المرحلة الثالثة أو الأخيرة من تشغيل الاقتصاد، وكما هو الحال في المرحلة الأولى الحالية، لا تزال المطاعم والحانات لا يمكنها تقديم المشروبات الكحولية بعد الساعة الـ 10 مساءً.

ورفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين الماضي حالة الطوارئ في اليابان بشكل كامل بسبب الوباء، غير أن المخاوف من فيروس كورونا تجددت، وسجلت طوكيو 22 إصابة جديدة اليوم الجمعة. وانخفض معدل الإصابات اليومية إلى رقمين قبل رفع حالة الطوارئ مباشرة.

ودافعت كويكي عن قرار بدء المرحلة الثانية، قائلة إن طوكيو لديها القدرة الكافية على الرعاية الطبية في ضوء انخفاض عدد المرضى، الذين يعانون من أعراض شديدة والمرضى الداخليين في المستشفيات.

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