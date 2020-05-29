تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تردد قناة روتانا كلاسيك



يشار إلى أن قناة روتانا كلاسيك تختص ببث الأفلام العربية القديمة والأغاني الكلاسيكية لأبرز مطربين الزمن الجميل من خلال باقة متنوعة من الأغاني المميزة لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومحمد فوزي وفريد الأطرش وغيرهم كثيرون.



وتعد قناة روتانا كلاسيك واحدة ضمن القنوات الفضائية التابعة لشبكة روتانا السعودية التي يمتلكهاالأمير الوليد بن طلال.

ويقدم لكم «الدستور» تردد القناة الجديد عبر النايل سات والعرب ساتأولًا: تردد القناة على النايل ساتمعدل الترميز: 27500التردد: 11296القمر الصناعي: Nile Sat – نايل ساتالاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: Rotana Classicثانيًا: تردد القناة على العرب ساتمعدل الترميز: 27500التردد: 11843 – 10890القمر الصناعي: Arab Sat – عرب بدر سات.الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 34.اسم القناة على الرسيفر: Rotana Classicوفيما يلي يقدم لكم «الدستور» في 10 خطوات الطريقة الصحيحة لاستقبال قنوات روتانا على الرسيفر.1- اضغط على زر Menu – القائمة الموجود بريموت الرسيفر.2- يظهر على الشاشة خيارات – Options.3- اختر تثبيت – Installation.4- ثم اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.5- قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.6- ادخل التردد السابق ذكره في المقال.7- اختر القطبية (رأسي V أفقي H).8- قم بإدخال معدل الترميز (27500).9- اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.10 - قم بعمل حفظ – Save.اقرأ أيضا: