تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات
الجمعة 29/مايو/2020 - 07:26 م
منة سالمطباعة
يقدم موقع «الدستور» تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بعد أن تزايد البحث في الأيام الماضية عن تردد العديد من القنوات الفضائية نتيجة للتحديثات المتبعة من قبل المالكين للحصول على مستوى جودة أفضل خاص بالصورة والصوت، ورغبة في تقديم كل ما هو جديد حرصًا على تلبية رغبات المشاهديين.
تردد قناة روتانا كلاسيك 2020
ويقدم لكم «الدستور» تردد القناة الجديد عبر النايل سات والعرب سات
أولًا: تردد القناة على النايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11296
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Rotana Classic
ثانيًا: تردد القناة على العرب سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11843 – 10890
القمر الصناعي: Arab Sat – عرب بدر سات.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Rotana Classic
1- اضغط على زر Menu – القائمة الموجود بريموت الرسيفر.
2- يظهر على الشاشة خيارات – Options.
3- اختر تثبيت – Installation.
4- ثم اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
5- قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
6- ادخل التردد السابق ذكره في المقال.
7- اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
8- قم بإدخال معدل الترميز (27500).
9- اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
10 - قم بعمل حفظ – Save.
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يشار إلى أن قناة روتانا كلاسيك تختص ببث الأفلام العربية القديمة والأغاني الكلاسيكية لأبرز مطربين الزمن الجميل من خلال باقة متنوعة من الأغاني المميزة لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومحمد فوزي وفريد الأطرش وغيرهم كثيرون.
وتعد قناة روتانا كلاسيك واحدة ضمن القنوات الفضائية التابعة لشبكة روتانا السعودية التي يمتلكهاالأمير الوليد بن طلال.
أولًا: تردد القناة على النايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11296
القمر الصناعي: Nile Sat – نايل سات
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Rotana Classic
ثانيًا: تردد القناة على العرب سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11843 – 10890
القمر الصناعي: Arab Sat – عرب بدر سات.
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.
اسم القناة على الرسيفر: Rotana Classic
تردد قناة روتانا كلاسيكوفيما يلي يقدم لكم «الدستور» في 10 خطوات الطريقة الصحيحة لاستقبال قنوات روتانا على الرسيفر.
1- اضغط على زر Menu – القائمة الموجود بريموت الرسيفر.
2- يظهر على الشاشة خيارات – Options.
3- اختر تثبيت – Installation.
4- ثم اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
5- قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
6- ادخل التردد السابق ذكره في المقال.
7- اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
8- قم بإدخال معدل الترميز (27500).
9- اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
10 - قم بعمل حفظ – Save.
اقرأ أيضا:
يشار إلى أن قناة روتانا كلاسيك تختص ببث الأفلام العربية القديمة والأغاني الكلاسيكية لأبرز مطربين الزمن الجميل من خلال باقة متنوعة من الأغاني المميزة لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومحمد فوزي وفريد الأطرش وغيرهم كثيرون.
وتعد قناة روتانا كلاسيك واحدة ضمن القنوات الفضائية التابعة لشبكة روتانا السعودية التي يمتلكهاالأمير الوليد بن طلال.