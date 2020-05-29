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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مصطفى الكمار: تطبيق «صحة مصر» خطوة هامة في سبيل مكافحة كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:15 م
مصطفى الكمار
مصطفى الكمار
محمد الشريف
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قال النائب مصطفى الكمار، إن خطوة إطلاق وزارة الصحة لتطبيق "صحة مصر" خطوة هامة في سبيل مكافحة جائحة كورونا، مؤكدا أنها خطوة تستحق الإشادة.

وأكد الكمار على أهمية التكنولوجيا في مواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل خوف الكثير من الحالات من الإبلاغ عن حالتهم في بداية الأمر أو الذهاب للمستشفيات، بسبب النظرة المجتمعية الخاطئة التي يواجهها المصاب من المجتمع، مشيرا إلى أن وزارة الصحة أحسنت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي بالفيروس، ونشر العديد من الفيديوهات التوعوية، إلى جانب إصدار تطبيق صحة مصر للرد على استفسارات المرضى، وزيادة عدد العاملين بالخط الساخن 105.

وناشد الكمار كافة المواطنين سرعة التواصل مع الأجهزة الطبية حال الشعور بأعراض المرض، وتطبيق إجراءات العزل المنزلي وعدم التعامل مع باقي أفراد الأسرة حتى تتبين إيجابية الحالة أو سلبيتها، مناشدا كافة المثقفين بنشر الوعي قدر الإمكان، والتأكيد على أن الإصابة بكورونا ليست جريمة.

وطالب الكمار وزارة الصحة بالإسراع في خطوات الكشف على فيروس كورونا بدءا من الاشتباه وحتى أخذ المسحة وإبلاغ المريض بالنتيجة ونقله إلى مستشفى العزل.

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