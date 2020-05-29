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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:00 م
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إقلاع طائرتين حربيتين روسيتين من طراز «سو-27 وسو-30» لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وذكر بيان صدر عن الدفاع الروسية أن أجهزة الدفاع الجوي التابعة للمنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية كشفت تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود.

وتابع البيان أن مقاتلات من طراز "سو-27" و"سو-30" من قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية أقلعت لاعتراض الطائرات الأمريكية.

وأشار إلى أن المقاتلات الروسية اقتربت من الطائرات الأمريكية لمسافة آمنة، وجرى التعرف عليها كقاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B، لافتا إلى أن القاذفات غيرت اتجاهها بعد ذلك وابتعدت عن الحدود الدولية الروسية.

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