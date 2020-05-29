مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إقلاع طائرتين حربيتين روسيتين من طراز «سو-27 وسو-30» لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.وذكر بيان صدر عن الدفاع الروسية أن أجهزة الدفاع الجوي التابعة للمنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية كشفت تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود.وتابع البيان أن مقاتلات من طراز "سو-27" و"سو-30" من قوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية أقلعت لاعتراض الطائرات الأمريكية.وأشار إلى أن المقاتلات الروسية اقتربت من الطائرات الأمريكية لمسافة آمنة، وجرى التعرف عليها كقاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B، لافتا إلى أن القاذفات غيرت اتجاهها بعد ذلك وابتعدت عن الحدود الدولية الروسية.