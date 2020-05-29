البحرين: ارتفاع إصابات كورونا لـ4846

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 72 حالة مصابة بالفيروس وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.وأكدت وزارة الصحة- في بيان على صفحتها الرسمية على تويتر- أن الحالات الجديدة المسجلة منها 183 حالة لعمالة وافدة و117 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وبذلك يصل عدد المصابين في المملكة إلى 4846 حالة، منها 30 حالة تتلقى العلاج و9 حالات تحت العناية و4837 مستقرة.