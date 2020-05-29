الكنيسة الأرثوذكسية تحتفي بالذكري الـ43 لرسامة أسقف نجع حمادي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة؛ بالعيد الـ43 لرسامة الأنبا كيرلس أسقفا على إيبارشية نجع حمادي.وترهبن الأنبا كيرلس في 17 أكتوبر عام 1975 بدير الأنبا بولا، بمحافظة البحر الأحمر، باسم الراهب القمص أنطونيوس الأنبا بولا.وعُيِّنَ ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية وهو عِلماني لشده حِرصهُ وأمانتهُ، وسيم كاهنا في 26 ديسمبر 1975، وسيم أسقفا في 29 مايو عام 1977 بيد البابا شنودة الثالث على إيبارشية نجع حمادي وأبوتشت.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الخميس 28 مايو، بعيد الصعود المجيد، وهو تذكار صعود السيد المسيح للسماء، ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة في 7 يونيو المقبل بعيد العنصرة، وهو عيد حلول الروح القدس على التلاميذ عقب قيامة السيد المسيح بخمسين يومًا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الرسل في 7 يونيو المقبل، والذي يستمر لمدة شهر كامل ينتهى 12 يوليو المقبل في عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول.