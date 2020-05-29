«الإعلاميين» ناعية علاء المليجي: «فقدنا زميلا عزيزًا مخلصًا»
الجمعة 29/مايو/2020 - 04:54 م
الحسين عبيد و محمد جعفرطباعة
نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الزميل علاء المليجي، مقدم البرامج الإخبارية بأخبار الإذاعة، بعد صراع مع المرض.
وقال نقيب الإعلاميين، في بيانه: "فقدنا زميلا عزيزا مخلصا في العمل الإعلامي.. رحم الله الزميل علاء المليجي، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وقال نقيب الإعلاميين، في بيانه: "فقدنا زميلا عزيزا مخلصا في العمل الإعلامي.. رحم الله الزميل علاء المليجي، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".