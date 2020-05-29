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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإعلاميين» ناعية علاء المليجي: «فقدنا زميلا عزيزًا مخلصًا»

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:54 م
طارق سعدة
طارق سعدة
الحسين عبيد و محمد جعفر
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نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الزميل علاء المليجي، مقدم البرامج الإخبارية بأخبار الإذاعة، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الإعلاميين، في بيانه: "فقدنا زميلا عزيزا مخلصا في العمل الإعلامي.. رحم الله الزميل علاء المليجي، وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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