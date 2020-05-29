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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس «المعاهد الأزهرية» في لقاء عن الاختبار الإلكتروني لطلاب سنغافورة

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:53 م
الشيخ علي خليل
الشيخ علي خليل
أميرة العناني
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عقد مركز تطوير الوافدين، لقاء تعريفيا عن الاختبار الإلكتروني لطلاب سنغافورة عبر برنامج الزووم (Zoom) يوم الخميس الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٠.

حضر، اللقاء من الجانب المصري السفير محمد أبو الخير سفير مصر بسنغافورة والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وفريق عمل الاختبارات الإلكترونية بالمركز، ومن الجانب السنغافوري خيريانا زين العابدين مدير مدرسة الجنيد الإسلامية بسنغافورة وتوفيق مجيد مدير شئون الطلاب الدوليين بالمجلس الإسلامي السنغافوري والسيدة فرح الجنيد مدير شئون التعليم بالمجلس الإسلامي السنغافوري ومحمد رضوان المستشار التعليمي والثقافي لسفارة سنغافورة بالقاهرة والطلاب السنغافوريون.

وعبر السفير عن كامل تقديره ودعمه للدور الذي يقوم به الأزهر في خدمة الطلاب الدوليين وخاصة من سنغافورة، كما وجه الشكر للإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف علي العناية التي يوليها فضيلته نحو الطلاب الوافدين، وأشاد السفير بالاستعدادات التكنولوجية المستخدمة في الاختبارات الإلكترونية والتي تعد على نفس المستوى في المؤسسات التعليمية العالمية على حد تعبيره.

وفي كلمته رحب الشيخ علي خليل بجميع الحضور وقال إننا جميعا في الأزهر نسعى لتقديم كل ما فيه الخير للطلاب الوافدين من كل مكان وأوضح أن الامتحانات الإلكترونية سوف تكون سهلة وميسرة لجميع الطلاب على مستوى العالم.

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس المركز، حرص فضيلة الإمام وسعيه الدائم لتلبية احتياجات المسلمين في كل مكان لتعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية، كما أكدت على استعداد مركز تطوير الوافدين لاستقبال الطلاب في كل وقت وتذليل أية عقبة قد تواجههم.

ومن جانبها وجهت السيدة خيرانا زين العابدين الشكر لفضيلة الإمام لقبول طلب دولة سنغافورة لأداء الاختبار في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم. وتم خلال هذا اللقاء الإجابة عن الأسئلة كافة التي تدور في ذهن الطلاب حول الاختبار التجريبي الذي يعقد الجمعة 29 مايو2020م، باستخدام منصة الاختبارات الإلكترونية المعتمدة بالمركز.

يأتي هذا استكمالا للجهود التي يقوم بها مركز تطوير الوافدين من أجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تعليم الوافدين بالأزهر الشريف وتلبية لرغبة دولة سنغافورة في التحاق أبنائها بجامعة الأزهر.

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