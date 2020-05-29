«أبرزها صحة مصر».. 5 تطبيقات حكومية على الموبايل

تستهدف الدولة ميكنة ورقمنة جميع خدماتها التي تقدمها للمواطنين خلال النصف الثاني للعام الجاري، ضمن خطة بناء مصر الرقمية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات الميكنة الرقمية وتحديث وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للدولة للتيسير علي المواطنين وتفعيل منظومة التحول الرقمي، وتتضمن هذه الخطة عدد كبير من الخدمات الرقمية الحياتية منها حزمة خدمات خاصة بالاستثمار والمستثمرين وحزمة خدمات التموين والضمان الاجتماعي واخري للتوثيق والشهر العقاري وحزمة خدمات للتامينات والمعاشات والضرائب والأمور الحياتية مثل المرور والتأمين الصحي والمواليد والوفيات والزواج والطلاق وغيرها من الخدمات الأخرى.



وفي هذه السطور تستعرض "الدستور" أبرز وأحدث 5 تطبيقات رقمية للحكومة على الموبايل مجانا ضمن هذه الخدمات التي تستهدفها الدولة خلال العام الجاري والتي تم تدشينها مؤخرا للتيسير على المواطنين بدون اي تكلفة او اعباء اضافية علي المواطن.



تطبيق صحة مصر

- تطبيق صحة مصر



أحدث تطبيقات أتاحتها الحكومة من خلال وزارة الصحة والسكان للمواطنين مؤخرًا لمتابعة جميع ما يتعلق بفيرس كورونا وجميع الاخبار والارشادات وقنوات الاتصالات واخر الاحصائيات الخاصة بفيروس كورونا على مستوى مصر والعالم بالاضافة الي تعليمات السلامة الصحية وحمايتك من الفيرس وكيفية تتعامل مع حالات العزل المنزلي والمخالطة ونصائح للوقاية من المرض وهذا التطبيق علي هاتفك المحمول لمعرفة لحظة بلحظة كل جديد من البيانات والمصادر الموثوقة بالإضافة لإتاحة التحدث مع الاطقم الطبية عند ظهور اي حالات للابلاغ عنها مباشرة.



وزير الكهرباء

- تطبيق سهل للكهرباء



أطلقته وزارة الكهرباء والطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر بهدف إتاحة شحن العدادات مسبوقة الدفع والتي تعمل بالكارت الذكي بتقنية NFC حيث يمكن للمواطن شحن العداد من خلال محفظته الإلكترونية على تليفونه المحمول من خلال هذا التطبيق بعد إبلاغ شركة التوزيع التابع لها وهذا التطبيق سيؤدي الي امكانية الشحن في اي وقت ممكن ومن اي مكان بدون الذهاب إلى شركات الدفع الالكتروني او مكتب الكهرباء ويتيح التطبيق الية معرفة رصيدك وموعد الشحن.



الزراعة

- تطبيق الإرشاد الزراعي



أطلقته وزارة الزراعة بالتعاون مع قطاع الارشاد ومنظمة الاغذية والزراعة العالمية" الفاو" التابعة لهيئة الامم المتحدة بهدف اتاحة تطبيق رقمي علي الموبايل يتضمن الارشادات الرقمية في مجالات انتاج الموالح والتمور وغيرها من الزراعات التي تحتاج الي هذه الارشادات بالاضافة الي معلومات عن تربية المنزلية للدواجن والتغذية الصحية السليمة وبرامج تدريب للمرأة الريفية المربية والمزارعين وايضا تدريب للمرشدين الزراعيين بهدف اتاحة الخدمات الرقمية لقطاع عريض من الفلاحين والمزارعين والوصول اليهم في القري والنجوع والمزارع.



وزيرالموارد المائية

- تطبيق Water Map للري



أطلقت وزارة الموارد المائية والري هذا التطبيق علي الهواتف المحمول لتوفير التواصل الرقمي بين العاملين في قطاع النظم الجغرافية لوزارة الري لسهولة التعامل علي مستوي مديريات الري بمحافظة الجمهورية وإرسال التقارير الحديثة حيث ان هذا التطبيق يوفر خرائط رقمية منتجة عن الادارات والهندسيات لنظم المعلومات الجغرافية لديوان عام مصلحة الري والتي يحتاج اليها المهندسين والعاملين بهذا القطاع بهدف مواجهة تداعيات فيرس كورونا وتوفير وسائل رقمية حديثة للحفاظ علي الموارد المائية في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا.

