الموزع أحمد إبراهيم بنظارة شمس مع ابنه عيسى (صورة)

نشر الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، منذ دقائق، صورة له مع ابنه عيسى، من خلال خاصية "ستورى" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق أحمد إبراهيم على الصورة كاتبًا اسم ابنه "عيسى"، وتداول رواد الموقع الصورة، وتفاعل معها عدد أكبر بالإعجاب والتعليقات الإيجابية، وظهر أحمد يرتدي نظارة شمس، ويحمل على كتفه ابنه.الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من مواليد بورسعيد في 9 فبراير 1983، ويعتبر من أهم الموزعين الموسيقيين في مصر والوطن العربي، تعاون مع الكثير من الفنانين العرب، منهم على سبيل المثال: شيرين عبدالوهاب، حسام حبيب، محمد حماقي، محمد نور، فريق "واما"، تامر حسني، إليسا، أنغام، حسين الجسمي، نانسي عجرم، فضل شاكر.