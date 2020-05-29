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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تسجل 8572 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:34 م
كورونا
كورونا
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أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" المستجد تسجيل 8572 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 387 ألفا و623 حالة.

وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليمًا روسيًا، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض المرض بلغ 3380 حالة، بنسبة 39.4% من الحالات.

وأضاف أن العاصمة موسكو سجلت 2332 إصابة من الإصابات الجديدة، لافتا إلى تسجيل 773 إصابة بضواحي موسكو و369 إصابة بمدينة سان بطرسبورج.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" أن عدد حالات الوفاة في روسيا خلال الــ24 ساعة الماضية بلغ 232 وفاة، من بينها 76 شخصا في موسكو، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في عموم البلاد 4374 حالة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة في داغستان، خلال اليوم الماضي، بلغ 50 شخصًا، وفي ضواحي موسكو 20 شخصا، وفي بطرسبورج 11 شخصا، وأوضح أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا خلال الـ24 ساعة بلغ 8264 شخصا، من بينهم 3474 في موسكو، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 159 ألفا و257 شخصا.

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