محافظ الدقهلية: تغيير شارع «حسن البنا» بميت غمر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من داخل الحجر الصحى بمنزله، عن الموافقة على تغيير اسم شارع حسن البنا، الكائن بمدينة ميت غمر، وتقرر عرض الطلب على لجنة المسميات بالمحافظة، وذلك من أجل الاستقرار واختيار اسم أحد الشهداء لإطلاق اسمه على الشارع بدلا من الاسم الحالى ودراسة الأنسب.وكان محافظ الدقهلية قد وجّه بدراسة تغيير اسم الشارع بعد أن تقدم عدد من الأهالى بشكوى والمطالبة بتغيير اسم الشارع كونه يحمل اسم مؤسس جماعة الإخوان.وكان عدد من أهالى مدينة ميت غمر قد تقدم بشكوى للمطالبة بتغيير اسم الشارع، وبعد أن تواصل محافظ الدقهلية مع رئيس مجلس مدينة ميت غمر، تم الموافقة المبدئية على تغيير الاسم.وأكد مختار أنه سوف يتم تغيير اسم الشارع فور الاستقرار على الاسم الجديد وتعديل ذلك فى جميع الجهات الحكومية، وتعليق لافتات بالاسم الجديد.