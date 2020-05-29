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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تخفض ساعات «تقييد الحركة»

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:26 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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قررت الإمارات تخفيض ساعات "تقييد الحركة" لتصبح من العاشرة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلًا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من غد السبت.

وأصدرت وزارتا الصحة والداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بيانا أوضحت فيه أن القرار يهدف "للتسهيل على المواطنين والمقيمين ومنحهم فرصة أكبر لقضاء احتياجاتهم الضرورية، والقيام بما تتطلبه الحالات الحرجة من متابعة واهتمام، بالإضافة إلى مساعدة النشاط الاقتصادي في التعافي التدريجي وتنشيط الحركة التجارية وعدم تعطيل القطاعات الأساسية المهمة بالدولة".

وأوضح القرار أنه سيتم الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبر ماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

وشدد البيان على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والإرشادات الاحترازية، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع المحافظة على المسافة الآمنة "2 متر" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، بهدف تقليل الزحام التزاما بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد منع التجمعات العامة، وضرورة تجنب الزيارات العائلية لضمان صحة وسلامة الجميع، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل.

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