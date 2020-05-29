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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انكماش الاقتصاد الكندي 8% في الربع الأول من 2020 بسبب كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:26 م
الاقتصاد الكندي
الاقتصاد الكندي
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انكمش الاقتصاد الكندي بوتيرة سنوية تبلغ 8.2 % في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، بالنظر إلى أنه واجه صعوبات كبرى في يناير وفبراير، وبشكل أكبر في مارس بسبب الإجراءات الخاصة باحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الجمعة أن التباطؤ كان أكبر انخفاض ربع سنوي منذ الأزمة المالية لعام 2009، حيث أدت التدابير لاحتواء الوباء مثل إغلاق المدارس والأعمال وإغلاق الحدود وقيود السفر إلى توقف النشاط الاقتصادي.

ورغم أن الصورة قاتمة، إلا أن الانخفاض بنسبة 8 % أفضل من انكماش 10% الذي كان الاقتصاديون يتوقعونه خلال تلك الفترة.

وفي حين جاءت الغالبية العظمى من الانكماش في مارس عندما ضرب الوباء البلاد، لم تكن أرقام يناير وفبراير قوية بشكل مفرط بسبب العوائق الموجودة مسبقا، مثل إعاقة السكان الأصليين للسكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد، وإضراب المعلمين في أونتاريو في فبراير.

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