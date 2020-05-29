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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرئيس القبرصى: مصر من أقرب الأصدقاء لنا وشريك استراتيجى

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:42 م
الرئيس القبرصي
الرئيس القبرصي
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قال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، اليوم الجمعة، إن مصر واحدة من أقرب الأصدقاء لنا وشريك استراتيجي لقبرص.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرها أناستاسياديس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (ونقلتها وكالة الأنباء القبرصية) بعدما أجرى في صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتب الرئيس أناستاسياديس على تويتر أنه أجرى محادثة هاتفية بنّاءة هذا الصباح مع الرئيس السيسي، وقال: "إننا في هذه الأوقات الحرجة بأمس الحاجة للتواصل. إن الأمن والاستقرار والازدهار لدينا مترابطان ببعضهما البعض. واختتم بالقول "فمصر واحدة من أقرب الأصدقاء لنا وشريك استراتيجي".

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