مديريات التعليم تبدأ تسليم استمارات النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية

تبدأ مديريات التربية والتعليم في القاهرة والجيزة بعد غد الأحد في تسليم استمارات النجاح للطلاب الشهادة الإعدادية، بعد اعتماد نتيجة النجاح للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠.كما أعلنت المديريات أنه سيتم فتح باب التقدم بالتظلمات من النتائج في مختلف المواد، حتى ١٨ يونيو القادم.وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أنه سيسمح للطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية، بالتقدم لامتحان متعدد التخصصات في ٢١ يونيو القادم.