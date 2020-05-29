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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:36 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أودى الوباء بحياة 360،419 شخصا على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة.

سجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (101،621) وإصابات (1،721،926). لكن يقول خبراء إن الحصيلة الرسمية لا تعكس الواقع كاملا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررًا بالوباء هي بريطانيا (37837 وفاة)، تليها إيطاليا (33142) وفرنسا (28662) وإسبانيا (27119). والبرازيل هي أكثر دول أميركا اللاتينية تضررا بفارق بعيد، إذ تجاوزت حصيلة الضحايا على أراضيها 26754 وفاة، أما البيرو فقد تجاوزت عتبة 4 آلاف وفاة.

أعلنت مجموعة رينو لصناعة السيارات الجمعة عن إلغاء نحو 15 ألف وظيفة حول العالم، أي 8 بالمئة من موظفيها، في إطار خطة تهدف لتوفير 2 مليار يورو خلال ثلاثة أعوام في ظل الأزمة التي تواجهها.

وستلغي المجموعة 4600 من بين اجمالي 48 ألف وظيفة في فرنسا، وإغلاق مصنع شوازي لوروا في الضاحية الباريسية الذي يشغّل 260 شخصا بحلول 2022.

وقالت رينو إنها لن تسرّح العمال إجباريا، بل سيتم الأمر ضمن خطة تشمل تدابير إعادة تدريب وعمليات تنقل داخلية وإنهاء طوعي للعمل.

عقب اتهامها بالتلاعب بالإحصاءات، نشرت الجمعة مدينة موسكو، البؤرة الأساسية للوباء في روسيا، تفاصيل الوفيات خلال أبريل.

ونسبت 636 وفاة مباشرة إلى كوفيد-19، فيما اعتبرت الفيروس أحد أسباب الوفاة في 925 حالة أخرى.

في الإجمال، توفي 1561 شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد، في حين لا يشمل التعداد الرسمي سوى من يعتبر أن سبب وفاتهم المباشر هو كوفيد-19.

أعدت المفوضية الأوروبية موقعا إلكترونيا لمساعدة المواطنين الأوروبيين الذين يرغبون في قضاء عطلهم في دول الاتحاد الأوروبي، ويحوي المعلومات والسلوكيات الموصى بها في الدول التي يريدون زيارتها.

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