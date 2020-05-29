«التصديري للملابس»: صغار المستثمرين الأكثر تضررًا من كورونا

قال عادل غانم، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هناك حالة من الركود التام في السوق تأثرًا بفيروس كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء.وأضاف غانم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك الكثير من القطاعات المتضررة من الوباء وتداعياته وكذلك العاملين بالقطاع، حيث يشغل قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات نسبة كبيرة من العمالة.وأوضح عضو المجلس التصديري للملابس أن صغار المستثمرين هم الأكثر تضررًا من الوضع الحالي ويجب مساندتهم من قبل الدولة.