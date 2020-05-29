جامعة الإسكندرية: الكمامة الجراحية أكثر حماية من القماش

طالب المعهد العالى للصحة العامة، بجامعة الإسكندرية، بارتداء الماسك الجراحي في جميع أوقات الخروج من المنزل خاصة في الأماكن العامة مثل المحلات والمواصلات وغيرهما.وأضاف المعهد- في بيان اليوم- أنه فى حال عدم توافر هذه الماسكات ينصح بارتداء الماسكات القماش سواء الجاهزة أو المصنعة في المنزل، وعلى الرغم من أن الماسكات القماش تقدم حماية أقل من الماسكات الجراحية ولكنها تعتبر أفضل من عدم ارتداء أي قناع على الوجه.وأشار إلى أنه يعتبر عدد طبقات الماسك هي كلمة السر في تصنيع ماسك فعال من القماش، فكلما زادت الطبقات كلما زادت فاعليته، ومن المهم أيضًا أن يكون الماسك محكمًا على الفم والأنف، موضحا أن الخبراء ينصحون بأن يتكون الماسك القماش من خامات متنوعة.وذكر على سبيل المثال أن تكون الطبقة الخارجية من الحرير والشيفون، والطبقة الوسطى من مادة سميكة منسوجة بإحكام مثل القطن، ثم الطبقة الداخلية من القطن المريح، وينصح بتجنب الصوف، وذلك لما قد يسببه من حساسية للوجه، ولكن يجب تطهير الماسك بعد كل استخدام بطريقة سليمة.