عزل قرية السنابسة في المنوفية بعد إصابة 40 بكورونا

أصدر اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، قرارا بعزل قرية السنابسة التابعة لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من فيروس كورونا.وتابع رئيس مركز ومدينة منوف، المهندس رجب النقيدي، قرار تنفيذ العزل، وتم غلق مداخل ومخارج القرية، وعمل متابعة دورية لتطهير وتعقيم القرية مرتين يوميا بالمشاركة مع بعض الشباب المتطوعين بالقرية.وأهاب مركز ومدينة منوف بسكان قرية السنابسة عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى بعد ظهور أكثر من ٤٠ حالة إصابة منذ بداية عيد الأضحى المبارك.وكان قد تم أمس عزل قريتي شنتنا وميت أم صالح بمركز ومدينة بركة السبع؛ نظرا لظهور حالات جديدة مصابة بكورونا وزيادة أعداد الوفاة إلى خمس وفيات، وكان ذلك ضمن تنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩".