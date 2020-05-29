زاهي حواس يشرح مفهوم تطبيق السلامة الصحية بالفنادق

بثت وزاره السياحة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة من الدكتور زاهي حواس العالم الأثرى ووزير الآثار الأسبق، يشرح فيها باللغة الإنجليزية علامة السلامة الصحية التى تدل توافرها بالفنادق على اجتياز الاشتراطات الصحية التى أقرها مجلس الوزراء، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، والتى تؤكد مدى قدرة الفنادق على استقبال المواطنين فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن علامة السلامة الصحية (Hygiene Safety) التي تتوافر بجميع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتشغيل مما يفيد تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.العلامة عبارة عن قرص الشمس المميز الذى يرمز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة.