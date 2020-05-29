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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجيش البرتغالي ينفذ عملية عسكرية في إفريقيا الوسطى

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:18 م
الجيش البرتغالي
الجيش البرتغالي
رباب الأهواني
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أذاعت فضائية "روسيا اليوم" لقطات أظهرت قيام الجيش البرتغالي بعملية عسكرية لقواته المظلية ضمن قوات الرد السريع الأممية في منطقة نديلي، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا من عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى.

وذكر الجيش البرتغالي أن وحدة المظليين تسير دورياتها بالقرب من قرية أليو الصغيرة، عندما اكتشفت عدة مسلحين مزودين برشاشات وقذائف آلية.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار جراء العملية العسكرية.

وينتشر 180 ضابطًا عسكريًا برتغاليًا معظمهم من المظليين في جمهورية إفريقيا الوسطى ويتمركزون في مقر بعثة الأمم المتحدة في نديلي.

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