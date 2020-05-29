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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«القاهرة للمقاولات»: قطاع البناء الأكثر توفيرًا لفرص العمالة اليومية

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:15 م
المهندس نشأت مرسي
المهندس نشأت مرسي
أسامة الشندويلي
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قال المهندس نشأت مرسي، رئيس شركة القاهرة للمقاولات العامة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل يومية للعمالة.

وأضاف مرسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى ضرورة مراجعة تعليق موقف البناء الذي صدر مؤخرا من وزارة التنمية المحلية.

وأشار مرسي إلى أن شركات المقاولات ستضرر بسبب هذا القرار وكان لا بد أن يتم مراعاة التوقيت الحالي الذي تمر به الشركات والعمالة اليومية من حالة ركود بسبب أزمة كورونا.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، الوزير الحالي،  تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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