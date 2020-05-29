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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تعتزم تقليص مراسم الاحتفال بذكرى إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:12 م
اليابان
اليابان
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أعلنت حكومة محافظة هيروشيما اليابانية، اليوم الجمعة، عزمها تقليص مراسم الاحتفال لهذا العام بالذكرى ال75 لقصف المدينة بالقنبلة النووية بشكل كبير؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت صحيفة "جابان تايمز"، نقلا عن مصادر حكومية مطلعة، بأن المسئولين عن إقامة الاحتفال، المقرر إجراؤه في 6 أغسطس القادم لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتدمير المدينة إبان الحرب العالمية الثانية، سوف يخفضون عدد المقاعد المخصصة للمشاركين إلى 880 كحد أقصى، وهو ما يمثل 10% من المستوى المعتاد.

وتعتزم حكومة المحافظة دعوة الناجين من القنبلة الذرية وأقارب الضحايا إلى الحفل دون إعداد مقاعد للمشاركين العامين لمنع المزيد من الإصابات بالفيروس التاجي.

وسيتم وضع المقاعد على العشب في متنزه هيروشيما التذكاري للسلام مع مترين بين كل كرسي.. وكانت المدينة تخطط في البداية لتوفير 11،500 مقعد قبل تفشي كورونا.. بينما أعلنت المدينة أيضًا أنها تدرس تدابير أخرى للسيطرة على تحركات الأشخاص حول الموقع لمنع الناس من التجمع في حشود لمشاهدة الحفل.

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