شفاء 35 حالة كورونا بأسيوط.. واستقبال 70 مصابًا بـ«الراجحي الجامعي»

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، فى بيان رسمى له صادر اليوم الجمعة 29 مايو، عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 70 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيله كمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب.وصرح الدكتور طارق الجمال بأن المستشفى منذ تجهيزه كمستشفى للعزل بدأ باستقبال أول حالة في 23 من أبريل الماضي، وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 35 حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم الفيروس، ووفاة حالتين فقط طوال تلك الفترة، وجارٍ استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 33 حالة أخرى بالمستشفى، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط، وذلك وفق بروتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.وقال الدكتور إيهاب فوزي، مدير مستشفى الراجحى الجامعي: إن الحالات الخاضعة للعلاج حاليًا بالمستشفى، والبالغين 33 حالة، تتضمن 24 حالة جميعهم مستقرة، كما تتضمن 8 حالات بالعناية المركزة، وحالة واحدة على جهاز التنفس الصناعى.