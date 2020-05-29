رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء 35 حالة كورونا بأسيوط.. واستقبال 70 مصابًا بـ«الراجحي الجامعي»

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:04 م
الراجحي الجامعي
الراجحي الجامعي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، فى بيان رسمى له صادر اليوم الجمعة 29 مايو، عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 70 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيله كمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب.

وصرح الدكتور طارق الجمال بأن المستشفى منذ تجهيزه كمستشفى للعزل بدأ باستقبال أول حالة في 23 من أبريل الماضي، وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 35 حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم الفيروس، ووفاة حالتين فقط طوال تلك الفترة، وجارٍ استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 33 حالة أخرى بالمستشفى، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط، وذلك وفق بروتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور إيهاب فوزي، مدير مستشفى الراجحى الجامعي: إن الحالات الخاضعة للعلاج حاليًا بالمستشفى، والبالغين 33 حالة، تتضمن 24 حالة جميعهم مستقرة، كما تتضمن 8 حالات بالعناية المركزة، وحالة واحدة على جهاز التنفس الصناعى.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

وزيرة الصحة تعلن خدمات جديدة بتطبيق «صحة مصر» لمواجهة كورونا

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

الصحة: 29 وفاة و1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الخميس (فيديو)

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

مخاوف من عودة تفشى كورونا فى اليابان

منوعات

متجر «غاليري لافاييت» الشهير في باريس يعيد فتح أبوابه السبت

التجار الجزائريين تطالب بفتح المحلات

مستشفيات أمريكا توقف استخدام عقار روّج له ترامب لعلاج كورونا

زلزال يضرب اليونان بقوة 3.8 درجة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

نقابة الكتاب تنعى عونى عبدالرءوف: بذل مجهودًا فذًا لنشر علوم اللغة

«حماية اللغة العربية» بالشارقة تختتم تصفيات مسابقة المخزون اللغوى

متاحف «دبى للثقافة» تستقبل الزوار اعتبارًا من 1 يونيو

عرض فيلم «شفق قطبي» بجودة عالية «أونلاين»