بدءا من الغد.. عدم السماح بدخول جامعة القناة بدون كمامة

أصدرت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة القناة السويس، قرارًا تنفيذيًا بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة، وإداراتها ووحداتها بدون "الكمامات الواقية"، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.وأضافت رئيس الجامعة أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية تأتي حرصا من الجامعة على منتسبيها مؤكدة أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد مسافة مترين على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين، مع استمرار الجامعة في اتخاذ التدابير اللازمة وإجراءاتها للوقاية من حيث عمليات التعقيم المستمرة، وذلك حفاظًا على صحة كافة أطراف المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.يأتي لك حرصا من إدارة جامعة قناة السويس علي سلامة منتسبيها وفي ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، وتماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس للفترة التالية لإجازة عيد الفطر.