«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة جديدة للقمح خلال أيام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن طرح مناقصة عالمية لاستيراد قمح مستورد خلال الأيام المقبلة، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بتمويل من المؤسسة الإسلامية.وأعلنت الهيئة، عن نوعية الأقماح التي ترغب في شرائها الهيئة (القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالى قياسي ناعم، قمح ألمانى قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن، أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن، حسب رغبة البائع طبقًا لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني).