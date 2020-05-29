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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متعافٍ من كورونا بالفيوم: الفيروس حرمني من أمي

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:05 م
متعافى من كورونا
متعافى من كورونا
الفيوم - زينب علاء
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روى متعافٍ من فيروس كورونا تفاصيل رحلته مع المرض التي مر بها منذ علمه بإصابته بفيروس كورونا المستجد وحتى تمام الشفاء والخروج من العزل الصحي.

قال مروان محمد، أحد المواطنين المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من قرية أبوكساة التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، إن إصابته بالفيروس نتيجة مخالطته لأحد زملائه في العمل، حيث يعمل فرد أمن في مصنع سيارات، وعندما ظهرت عليه الأعراض وأحس بالتعب ذهب لمستشفى الحميات وقام بعمل مسحة والتي كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم عزله بمستشفى العزل ببني سويف.

وأضاف مروان، لـ"الدستور"، أنه يبلغ من العمر ٢٦ عامًا، وصدر قرار بخروجه، أمس الخميس، من مستشفى العزل، بعد ١٤ يوما في العزل لتلقيه العلاج، مشيرًا إلى أن والدته وشقيقته وأبناءها، أصيبوا أيضا بالفيروس بعد عمل التحاليل اللازمة للمخالطين له وثبتت إيجابية تحاليلهم، وتم عزل والدته بمستشفى كفر الدوار بالبحيرة، ولكن بعد يومين من العزل لها ماتت في العزل إثر إصابتها بالفيروس؛ لأنها سيدة كبيرة في السن، وتم إرسال شقيقته وأبنائها الاثنين لعزل بني سويف.

وأوضح مروان أنه عزل نفسه أيضا بدءًا من اليوم الجمعة في شقة بعيدًا عن أهله لمدة ١٤ يوما، ومنع الزيارات للاطمئنان على صحته وتنفيذًا لتعليمات الطبيب، قائلًا: "كورونا حرمني من أمي وماتت، محدش يستهتر بالمرض".

ووجّه رسالة إلى المجتمع مفادها أن يعتبر كل فرد أنه مسئول، المرض صعب ومحتاج قوة وصبر، الحمدلله، ويحب على الجميع منع الزيارات والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

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