«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الخميس (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى يشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة منذ أكثر من أسبوع، مشيرة إلى استمرار موجة انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأحد المقبل.وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن القاهرة سجلت اليوم الجمعة 29 درجة، لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى تسجل 19 درجة مئوية وهو ما يجعلنا نشعر بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.وأوضحت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل على أن تسجل الخميس المقبل 40 درجة مئوية.