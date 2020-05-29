الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى

ون الإسلامية لمدينة القدس المحتلة، الأربعاء الماضي، إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بدءًا من يوم الأحد المقبل، بعد إغلاقه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأكدت أنه سيتم اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على عدم انتشار الفيروس مرة أخرى، بينما لم توضح إذا ما كان سيتم تحديد عدد المصلين أم لا.



ورفضت إدارة المسجد الأقصى أي شروط للاحتلال الإسرائيلي بشأن إعادة فتح المسجد، وتحديد عدد المصلين بـ500 شخص فقط.

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، منذ قليل، عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا لدى فلسطين.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزل خطيب المسجد الأقصى، ومن ثم اعتقلته، حسبما نشرت وكالة "قدس" الفلسطينية.وأعلنت دائرة الأوقاف والشئ