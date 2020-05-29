ناقد رياضي: أصبح تقييم لاعبي الكرة عبر منصات التواصل (فيديو)

قال الناقد الرياضي محمد يحيى: إن لاعبى كرة القدم فى الوقت الحالى أصبح تقييمهم عبر منصات التواصل الاجتماعى، وذلك بخلاف ما كان يحدث فى السنوات الماضية من سماع هتافات الجماهير خلال سير المباريات.وأضاف محمد يحيى، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الأزمة الأخيرة الخاصة بـ محمود شيكابالا، لاعب الزمالك بعد نشره صورة جمعته بزوجته وابنه، والذى لاقى خلالها الأخير تعليقات عنصرية بشكل كبير، مما اضطر لحذف صورته نهائيا.وأشار الناقد الرياضي، إلى أن بعض لاعبى الأهلى والزمالك دافعوا عن زميلهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد هذه الأزمة، ومنهم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، بالإضافة لبعض أعضاء المنظومة الرياضي.وأوضح أن "شيكابالا" قام بالرد على هذه الإساءات بنشر صورة تضمنت أحد الحركات الذى قام بها خلال مباراة القمة الأخيرة.