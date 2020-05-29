رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ناقد رياضي: أصبح تقييم لاعبي الكرة عبر منصات التواصل (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:57 م
الناقد الرياضي محمد
الناقد الرياضي محمد يحيى
ياسمين عباس
طباعة
قال الناقد الرياضي محمد يحيى: إن لاعبى كرة القدم فى الوقت الحالى أصبح تقييمهم عبر منصات التواصل الاجتماعى، وذلك بخلاف ما كان يحدث فى السنوات الماضية من سماع هتافات الجماهير خلال سير المباريات.

وأضاف محمد يحيى، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الأزمة الأخيرة الخاصة بـ محمود شيكابالا، لاعب الزمالك بعد نشره صورة جمعته بزوجته وابنه، والذى لاقى خلالها الأخير تعليقات عنصرية بشكل كبير، مما اضطر لحذف صورته نهائيا.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن بعض لاعبى الأهلى والزمالك دافعوا عن زميلهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد هذه الأزمة، ومنهم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، بالإضافة لبعض أعضاء المنظومة الرياضي.

وأوضح أن "شيكابالا" قام بالرد على هذه الإساءات بنشر صورة تضمنت أحد الحركات الذى قام بها خلال مباراة القمة الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

مستشار الرئيس: ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين

محافظ القاهرة: ملتزمون بغلق جميع الأماكن العامة والمواصلات (فيديو)

«رئاسة الوزراء»: لم نحذر من التسجيل على تطبيق «صحة مصر»

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

«هدف الزمالك» يثير الجدل حول وجهته القادمة

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

مخاوف من عودة تفشى كورونا فى اليابان

منوعات

مستشفيات أمريكا توقف استخدام عقار روج له ترامب لعلاج كورونا

زلزال يضرب اليونان بقوة 3.8 درجة

الشرطة الأمريكية تطلق رذاذ الفلفل على محتجين فى مينيسوتا

دراسة تثبت فائدة حليب الصراصير لجسم الإنسان

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

«لقاء هناك».. أول فيلم مصري تحدث عن الإلحاد

«لصوص النار.. قصة العبقرية» جديد عبدالرحمن أسامة

صدور كتاب «حياة الحقائق» للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

إضافة للنشر تطرح ترجمة جديدة لرواية "عالم جديد شجاع"