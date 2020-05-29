حالات الشفاء من كورونا بالنمسا تتخطى حاجز الـ15 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 15 ألفا و347 حالة من إجمالي عدد الإصابات البالغ 16 ألفا و655 حالة.وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه لم يتبق فى المستشفيات سوى 550 حالة مرضية منها 103 حالات فى المستشفيات و25 حالة فى وحدات العناية المركزة.وأشار البيان إلى انخفاض عدد المرضى في المستشفى بنسبة أربعة فى المائة خلال 24 ساعة وعدد مرضى العناية المركزة خمسة فى المائة.يذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن وجود حالات مشتبه بها في الإصابة بفيروس كورونا تأكدت حالة واحدة منهم في 15 مدرسة في العاصمة فيينا.يشار إلى أنه تم إعادة فتح المدارس لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والمتوسطة والخاصة اعتبارا من 18 مايو الجاري، وسط تدابير صحية مشددة، إلى جانب تقسيم فصول وأيام الدراسة.