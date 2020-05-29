54 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أكدت وزارة الصحة المغربية رصد 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7697 حالة.وذكرت وزارة الصحة المغربية- في بيان اليوم- أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 178169 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.وأضافت الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 202، كما تم تسجيل 28 حالة شفاء جديدة، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5223 حالة.