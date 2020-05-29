مصرع شاب إثر انقلاب سيارة في «بحر منية النصر»

لقى شاب مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمياه البحر الصغير بقرية ميت الخولى التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب السيارة، وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ تم انتشال السيارة وجثة قائدها "محمود.م."31 سنة، مقيم بمحافظة البحيرة.وتم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى منية النصر المركزى تحت تصرف النيابة، وتم التحفظ على السيارة بمركز الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.