هبوط أرضي مفاجئ في القنطرة غرب (صور)

شهدت مدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا أمام محطة الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب، مما أدى إلى فصل مياه الشرب عن مدينة القنطرة غرب.وقال كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إنه انتقل رفقة مسئولي الصيانة والطوارئ بشركة المياه والصرف الصحي إلى مكان الهبوط، وتم الدفع بسيارة السيول للعمل بعملية رفع المياه من قبل مطبق قبل الكسر وحتى محطة الصرف.وأوضح أنه جارٍ العمل على الإحلال والتجديد من قبل مقاول تابع لشركة المياه والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه سيتم توصيل المياه فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد.