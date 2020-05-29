الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بمرور 29 عاما على سيامة أسقف دشنا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمرور 29 عامًا على سيامة الأنبا تكلا، أسقفًا لإيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس، وهنأ عدد من الأقباط الأنبا تكلا بمناسبة عيد سيامته، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".و الأنبا تكلا، ولد في حي شبرا مصر، في 1 يوليو عام 1960، باسم ميشيل عريان حنا سليمان، وحصل على الابتدائية من مدرسة عمر مكرم، والإعدادية من مدرسة الترعة البولاقية، والثانوية من مدرسة شبرا الخيمة.وسيم شماسًا عام 1971، برتبة أغنسطس على يد الراحل الأنبا ثيؤفيلس أسقف ورئيس دير السريان، وخدم شماسًا مع والده عريان وهو طفلًا بعد رسامته، من خلال جمعية نهضة الكنائس وأبناء الرسل، حتى انضم رسميَّا لشمامسة كنيسة "السيدة العذراء مريم "، وذلك في 9 يوليو عام 1978 حتى تم تكريسه في عام 1983.وحصل الأنبا تكلا على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1982، وبعد تخرجه من كلية التجارة عمل كمحاسب في إحدى شركات القطاع الخاص وهي "شركة الاتحاد البورسعيدي التجاري".و رغب في حياة الرهبنة فتمت الموافقة على رهبنته وقد تم تحديد دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو وكان تحت رعاية الأنبا هدرا أسقف أسوان ورئيس الدير، وتم الذهاب إلى الدير مع رحلة يقودها الأنبا بنيامين إلى أسوان ومنها إلى الدير، وتركوه في الدير واستكملوا رحلتهم وكان ذلك في عام 1984.وقد تمت سيامته راهبا تحت الاختبار باسم "الأخ تكلا" في 9 سبتمبر 1984، وسيم راهبًا بيد الأنبا هدرا والأنبا بنيامين، في 15 ديسمبر عام 1985، باسم الراهب القس تكلا الباخومي، وخدم في الدير من خلال مجمع العمال والضيوف، ثم مجمع الآباء الرهبان، ثم الخلوة والزيارات والرحلات.وسيم كاهنًا في 26 يناير عام 1987 بعد رهبنته، وذلك على مذبح الدير بيد البابا الراحل شنودة الثالث والأنبا هدرا والأنبا بنيامين، وخدم في إيبارشية المنوفية في عام 1987 حتى عام 1991، وفي مايو عام 1991، تم سيامة الأنبا تكلا أسقفًا لإيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس.