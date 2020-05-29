رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بمرور 29 عاما على سيامة أسقف دشنا

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:48 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمرور 29 عامًا على سيامة الأنبا تكلا، أسقفًا لإيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس، وهنأ عدد من الأقباط الأنبا تكلا بمناسبة عيد سيامته، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

و الأنبا تكلا، ولد في حي شبرا مصر، في 1 يوليو عام 1960، باسم ميشيل عريان حنا سليمان، وحصل على الابتدائية من مدرسة عمر مكرم، والإعدادية من مدرسة الترعة البولاقية، والثانوية من مدرسة شبرا الخيمة.

وسيم شماسًا عام 1971، برتبة أغنسطس على يد الراحل الأنبا ثيؤفيلس أسقف ورئيس دير السريان، وخدم شماسًا مع والده عريان وهو طفلًا بعد رسامته، من خلال جمعية نهضة الكنائس وأبناء الرسل، حتى انضم رسميَّا لشمامسة كنيسة "السيدة العذراء مريم "، وذلك في 9 يوليو عام 1978 حتى تم تكريسه في عام 1983.

وحصل الأنبا تكلا على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1982، وبعد تخرجه من كلية التجارة عمل كمحاسب في إحدى شركات القطاع الخاص وهي "شركة الاتحاد البورسعيدي التجاري".

و رغب في حياة الرهبنة فتمت الموافقة على رهبنته وقد تم تحديد دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو وكان تحت رعاية الأنبا هدرا أسقف أسوان ورئيس الدير، وتم الذهاب إلى الدير مع رحلة يقودها الأنبا بنيامين إلى أسوان ومنها إلى الدير، وتركوه في الدير واستكملوا رحلتهم وكان ذلك في عام 1984.

وقد تمت سيامته راهبا تحت الاختبار باسم "الأخ تكلا" في 9 سبتمبر 1984، وسيم راهبًا بيد الأنبا هدرا والأنبا بنيامين، في 15 ديسمبر عام 1985، باسم الراهب القس تكلا الباخومي، وخدم في الدير من خلال مجمع العمال والضيوف، ثم مجمع الآباء الرهبان، ثم الخلوة والزيارات والرحلات.

وسيم كاهنًا في 26 يناير عام 1987 بعد رهبنته، وذلك على مذبح الدير بيد البابا الراحل شنودة الثالث والأنبا هدرا والأنبا بنيامين، وخدم في إيبارشية المنوفية في عام 1987 حتى عام 1991، وفي مايو عام 1991، تم سيامة الأنبا تكلا أسقفًا لإيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس.

موضوعات متعلقة

الصين تعلن «صفر كورونا».. إصابات ووفيات

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

الصحة: 29 وفاة و1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

«هدف الزمالك» يثير الجدل حول وجهته القادمة

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

مخاوف من عودة تفشى كورونا فى اليابان

منوعات

مستشفيات أمريكا توقف استخدام عقار روج له ترامب لعلاج كورونا

زلزال يضرب اليونان بقوة 3.8 درجة

الشرطة الأمريكية تطلق رذاذ الفلفل على محتجين فى مينيسوتا

دراسة تثبت فائدة حليب الصراصير لجسم الإنسان

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

«لقاء هناك».. أول فيلم مصري تحدث عن الإلحاد

«لصوص النار.. قصة العبقرية» جديد عبدالرحمن أسامة

صدور كتاب «حياة الحقائق» للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

إضافة للنشر تطرح ترجمة جديدة لرواية "عالم جديد شجاع"