«الزراعة» تصدر 4 توصيات لمزارعي العنب في شهر يونيو

أولًا:



ثانيًا: التسميد



ثالثًا:برنامج الري



رابعا:برنامج المكافحة



أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو:1- التخلص من الحشائش2-فحص العناقيد التي قاربت علي النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجهاستخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي:(300جم يوريا + 300جم حديد مخلبي + 100جم منجنيز مخلبي + 100جم زنك مخلبي600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100 جم بوركس في حالة ري الأشجار من الترع وتكرر الرشة بعد شهرشهر يونيو السنة الأولى 8 لتريومىالسنة الثانية 16 لتر يومىالسنة الثالثة 24-28 لتر يومىالسنة الرابعة 32 لتريومىمقاومة البياض الدقيقي مع الرش الوقائي للبياض الزغبي وذلك بــ (أوكسي كلور نحاس 300جم 100 لتر ماء او مانكوبر 150جم 100 لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250 جم 100 لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم 100ل تر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250 جم 100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم 100 لتر ماء- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب- مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس)