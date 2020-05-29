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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر 4 توصيات لمزارعي العنب في شهر يونيو

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:47 م
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو:

أولًا:
1- التخلص من الحشائش
2-فحص العناقيد التي قاربت علي النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه

ثانيًا: التسميد
استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي:

(300جم يوريا + 300جم حديد مخلبي + 100جم منجنيز مخلبي + 100جم زنك مخلبي600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100 جم بوركس في حالة ري الأشجار من الترع وتكرر الرشة بعد شهر

ثالثًا:برنامج الري

شهر يونيو السنة الأولى 8 لتريومى
السنة الثانية 16 لتر يومى
السنة الثالثة 24-28 لتر يومى
السنة الرابعة 32 لتريومى

رابعا:برنامج المكافحة
مقاومة البياض الدقيقي مع الرش الوقائي للبياض الزغبي وذلك بــ (أوكسي كلور نحاس 300جم 100 لتر ماء او مانكوبر 150جم 100 لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250 جم 100 لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم 100ل تر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250 جم 100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم 100 لتر ماء
- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب
- مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس)

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