«الزراعة» تصدر 4 توصيات لمزارعي العنب في شهر يونيو
الجمعة 29/مايو/2020 - 01:47 م
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يونيو:
أولًا:
1- التخلص من الحشائش
2-فحص العناقيد التي قاربت علي النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه
ثانيًا: التسميد
استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي:
(300جم يوريا + 300جم حديد مخلبي + 100جم منجنيز مخلبي + 100جم زنك مخلبي600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100 جم بوركس في حالة ري الأشجار من الترع وتكرر الرشة بعد شهر
ثالثًا:برنامج الري
شهر يونيو السنة الأولى 8 لتريومى
السنة الثانية 16 لتر يومى
السنة الثالثة 24-28 لتر يومى
السنة الرابعة 32 لتريومى
رابعا:برنامج المكافحة
مقاومة البياض الدقيقي مع الرش الوقائي للبياض الزغبي وذلك بــ (أوكسي كلور نحاس 300جم 100 لتر ماء او مانكوبر 150جم 100 لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250 جم 100 لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم 100ل تر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250 جم 100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم 100 لتر ماء
- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب
- مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس)
أولًا:
1- التخلص من الحشائش
2-فحص العناقيد التي قاربت علي النضج لاكتشاف جعل الخوخ مبكرا وعلاجه
ثانيًا: التسميد
استخدام الأسمدة الورقية وذلك كما يلي:
(300جم يوريا + 300جم حديد مخلبي + 100جم منجنيز مخلبي + 100جم زنك مخلبي600 لتر ماء)، ويضاف إليه 100 جم بوركس في حالة ري الأشجار من الترع وتكرر الرشة بعد شهر
ثالثًا:برنامج الري
شهر يونيو السنة الأولى 8 لتريومى
السنة الثانية 16 لتر يومى
السنة الثالثة 24-28 لتر يومى
السنة الرابعة 32 لتريومى
رابعا:برنامج المكافحة
مقاومة البياض الدقيقي مع الرش الوقائي للبياض الزغبي وذلك بــ (أوكسي كلور نحاس 300جم 100 لتر ماء او مانكوبر 150جم 100 لتر ماء او دياثين م 45 بتركيز 250 جم 100 لتر ماء او كومابروب بتركيز 250جم 100ل تر ماء او كوسيد 101 بتركيز 250 جم 100لتر ماء او كوبرس محلي بتركيز 250جم 100 لتر ماء
- متابعة مكافحة دوده ثمار العنب
- مكافحة كل من (الجاسيد –التربس – الأكاروس)