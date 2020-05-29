الأحد آخر مهلة لصرف فارق نقاط الخبز لمايو من خلال البقالين

قال محمد راشد، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن يوم الأحد القادم هو آخر مهلة للمستفيدين من البطاقات التموينية لصرف مقررات تموين وفارق نقاط الخبز لشهر مايو الجاري.وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريح خاص للدستور، أن اليوم الجمعة تعمل كل فروع ومنافذ البقالين ومشروع جمعيتي للاستمرار في صرف مقررات تموين شهر مايو الجاري لمن تأخر في عمليات الصرف وهم نسبة ضعيفة جدًا مقارنة بما تم صرفه قبل عيد الفطر المبارك.وأشار إلى أنه تم البدء في توزيع وصرف السلع التموينية الجديدة لشهر يونيو المقبل للبقالين ومشروع جمعيتي طبقًا لمنظومة التموين الجديدة، على أن يتم الصرف للمواطنين خلال الشهر المقبل.