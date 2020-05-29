رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب: زيادة حالات المناعة المكتسبة من كورونا في العالم

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:36 م
كورونا
كورونا
ياسمين عباس
طباعة
قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، إن المناعة المكتسبة من فيروس كورونا بدأت تزيد على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك أبحاثا أجريت في أمريكا وألمانيا تشير إلى أن هناك أفرادا تكونت لديهم أجسام مضادة، على الرغم من عدم ظهور أعراض مرضية عليهم.

وأشار الدكتور أيمن سالم، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن من 90 إلى 100% ممن يصاب بعدوى فيروسية بالجهاز التنفسي لا يصاب بنفس العدوى مرة أخرى، بسبب تكون أجسام مضادة.

وأوضح رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني أن الستة أشهر التالية للإصابة يكون جسم الإنسان لديه مناعة عالية جدا، ومن الصعب الإصابة بعدوى أخرى لنفس الفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، مساء أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعلن «صفر كورونا».. إصابات ووفيات

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

«هدف الزمالك» يثير الجدل حول وجهته القادمة

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

«هدف الزمالك» يثير الجدل حول وجهته القادمة

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

مخاوف من عودة تفشى كورونا فى اليابان

منوعات

مستشفيات أمريكا توقف استخدام عقار روج له ترامب لعلاج كورونا

زلزال يضرب اليونان بقوة 3.8 درجة

الشرطة الأمريكية تطلق رذاذ الفلفل على محتجين فى مينيسوتا

دراسة تثبت فائدة حليب الصراصير لجسم الإنسان

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

«لقاء هناك».. أول فيلم مصري تحدث عن الإلحاد

«لصوص النار.. قصة العبقرية» جديد عبدالرحمن أسامة

صدور كتاب «حياة الحقائق» للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

إضافة للنشر تطرح ترجمة جديدة لرواية "عالم جديد شجاع"