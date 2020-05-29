طبيب: زيادة حالات المناعة المكتسبة من كورونا في العالم

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني، إن المناعة المكتسبة من فيروس كورونا بدأت تزيد على مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك أبحاثا أجريت في أمريكا وألمانيا تشير إلى أن هناك أفرادا تكونت لديهم أجسام مضادة، على الرغم من عدم ظهور أعراض مرضية عليهم.وأشار الدكتور أيمن سالم، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أن من 90 إلى 100% ممن يصاب بعدوى فيروسية بالجهاز التنفسي لا يصاب بنفس العدوى مرة أخرى، بسبب تكون أجسام مضادة.وأوضح رئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني أن الستة أشهر التالية للإصابة يكون جسم الإنسان لديه مناعة عالية جدا، ومن الصعب الإصابة بعدوى أخرى لنفس الفيروس.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، مساء أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.