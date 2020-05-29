«الزراعة» تصدر 4 توصيات لمزارعي نخيل البلح

أولا: أهم العمليات



أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يونيو:1- تقليب سطح التربة وإزالة الأعشاب عند ظهورها يدويا.2 إجراء عملية خف العذوق على النخلة، وذلك بقطع العذوق الزائدة والعذوق المصابة وكذلك التي فيها نسبة عقد قليلة. وتجري هذة العملية سوية مع التكييس وتعد عملية الخف من العمليات المهمة التي تؤدي إلى التوازن بين إنتاج النخلة ومقدرتها على الإنتاج، كذلك فأن عملية الخف تزيد في حجم الثمرة وتحسن نوعيتها والتبكير في نضجها ويفضل إبقاء 8-10 عذوق في كل نخلة3- تقويس العذوق للأصناف التي المبكرة مع بداية تلوين الثمرة- يجب عدم تأجيل التقويس إلى بداية تلون الثمار لأن العسقة ستصبح صلبة، مما يزيد في احتمال كسرها المؤدي إلى ذبول الثمار وضياع المحصول. هذه العملية تسهل إجراء عملية التكيس وجمع الثمار وتعريضها للهواء للإسراع في النضج وتسهيل الجمع.4- تكيس الأصناف المبكرة يتم التكيس لحماية الثمار من مهاجمة الطيور والدبابير وتقليل تكرار وتكاليف عملية الجمع ويستحسن قبلها غسل الثمار لتنظيفها من التراب وعناكب الغبار إن وجدت.