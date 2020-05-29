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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر 4 توصيات لمزارعي نخيل البلح

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:30 م
نخيل
نخيل
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يونيو:

أولا: أهم العمليات
1- تقليب سطح التربة وإزالة الأعشاب عند ظهورها يدويا.
2 إجراء عملية خف العذوق على النخلة، وذلك بقطع العذوق الزائدة والعذوق المصابة وكذلك التي فيها نسبة عقد قليلة. وتجري هذة العملية سوية مع التكييس وتعد عملية الخف من العمليات المهمة التي تؤدي إلى التوازن بين إنتاج النخلة ومقدرتها على الإنتاج، كذلك فأن عملية الخف تزيد في حجم الثمرة وتحسن نوعيتها والتبكير في نضجها ويفضل إبقاء 8-10 عذوق في كل نخلة
3- تقويس العذوق للأصناف التي المبكرة مع بداية تلوين الثمرة- يجب عدم تأجيل التقويس إلى بداية تلون الثمار لأن العسقة ستصبح صلبة، مما يزيد في احتمال كسرها المؤدي إلى ذبول الثمار وضياع المحصول. هذه العملية تسهل إجراء عملية التكيس وجمع الثمار وتعريضها للهواء للإسراع في النضج وتسهيل الجمع.
4- تكيس الأصناف المبكرة يتم التكيس لحماية الثمار من مهاجمة الطيور والدبابير وتقليل تكرار وتكاليف عملية الجمع ويستحسن قبلها غسل الثمار لتنظيفها من التراب وعناكب الغبار إن وجدت.

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