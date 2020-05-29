برلمانى: الدولة لم تقصر فى التعامل مع أزمة كورونا

قال المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب: إن الدولة لم تقصر على الإطلاق فى تعاملها مع فيروس كورونا، ولم تتوان عن تقديم الدعم الاقتصادي والصحى والاجتماعى وتعزيز الوعى عبر مختلف وسائل الإعلام بخطورته، وفقًا للتوجيهات الحاسمة والواضحة من الرئيس السيسي.ونوه نصر الدين، في بيان له، بأن تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، المستشار الصحي للرئيس، والذي حذر من أن ذروة تفشي كورونا في مصر ستكون بعد أسبوعين، تتطلب الحذر التام لتخطي الأزمة والعبور إلى بر الآمان، مثل العديد من الدول.وأكد أن تعامل مصر الواعي مع كورونا منذ مارس الماضى، هو الذى حافظ على بقاء معدل الإصابات والوفيات في النطاق المتوسط، بالمقارنة بما حدث في أوروبا أو بعض دول الجوار.وشدد على أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة بشكل ملزم بدءًا من الأسبوع القادم يخرجنا سريعًا من الأزمة، لافتًا إلى أن تحرك الدولة في مسارين هما الحفاظ على الصحة العامة والعودة إلى الانتاج وفتح الاقتصاد يؤكد على الحكمة في التعامل مع الفيروس.