أسعار التخفيضات الجديدة على الأسماك في فروع «المصرية»

قال المحاسب رأفت ربيع رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية: إن الشركة تقوم بطرح أجود أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة وأكبر تشكيلة من الأسماك، كأكبر منافس أمام القطاع الخاص وبأسعار مخفضة، حيث شملت قائمة التخفيضات الجديدة في الأسعار طرح البلطي الطازج من منتجات مزارع غليون بسعر 30 جنيها بدلا من 35 جنيها، والبلطي الأسواني الشبارة بسعر 23 جنيها بدلا من 25 جنيها والبلطي الأسواني الدباش بسعر 28 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها.وأضاف رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يتم طرح المكاريل الأيزلندي بسعر 35 جنيها وهو من الأنواع الفاخرة والأصلي مقارنة بسعر 45 جنيها والمكاريل الياباني بسعر 30 جنيها للكيلو والبوري بسعر 55 جنيها والمكرونة المجمدة بسعر 30 جنيها والفيليه البلطي الأسواني بسعر 80 جنيها، مقارنة بأسعاره بـ120 جنيها و140 جنيها.