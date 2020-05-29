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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كواليس تصوير ديو باسكال مشعلاني وإيساف في الإسكندرية (صور)

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:37 م
ايساف
ايساف
شيماء حمودة
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في الشدائد يلعب الفن دورًا هامًا في توجيه رسائله لجمهوره وهو ما تحرص عليه الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني والفنان المصري إيساف في عمل دويتو يجمعهما بعنوان فرصة ثانية.

"فرصة نرجع لربنا ونحس مرة ببعضنا، يمكن ده اختبار منه ويارب ننجح كلنا" ليتحدث الفيديو كليب برسالة فنية عن الأزمة التي يعيشها العالم والبلدان المصرية خاصة جراء إنتشار وباء كورونا " كوفيد-١٩".

وبين الأراضي اللبنانية وعروس البحر المتوسط الإسكندرية، تنقلت كاميرات التصوير ليقول إسلام عبد اللطيف مدير تصوير العمل الفني بمصر: إننا حرصنا على إبراز أهم المعالم السكندرية في الدويتو الغنائي، وكانت من ابرز الأماكن التي سجلتها الكاميرا كورنيش الإسكندرية ومنطقة المرسي أبي العباس، ومحطة الرمل، وذلك لما لهذه المناطق اهمية سياحية لكل سائحي وزوار الإسكندرية.

تابع إسلام، أن توقيت التصوير كانت غير معتادة خاصة أنها تمت في توقيت حظر التجوال وشهر رمضان، ولكن كان لابد من إستغلال هذا التوقيت لتوجيه الرسالة التي يتضمنها العمل الفني.

من جانبه عبر الفنان إيساف عن سعادته لنجاح الأغنية والكليب وانطباع الجمهور بعد نزوله فى عدة قنوات فضائية وغنائية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى وأيضا لمشاركته للفنانة باسكال مشعلانى للمرة الأولى فى عمل فنى يجمعهم.

وهو ما قابلته الفنانة باسكال مشعلاني بتصوير الجزء الخاص بها فى لبنان، وتم عمل الإخراج والمونتاج والإنتاج الفني بالإسكندرية.

يذكر أن الأغنية من إنتاج منى زهران، كلمات رمضان محمد، ألحان احمد البرازيلى، مدير تصوير مصر اسلام عبد اللطيف وإخراج فادى الياس.
إيساف
إيساف
إيساف
كواليس تصوير ديو باسكال مشعلاني وإيساف في الإسكندرية (صور)
إيساف
إيساف
إيساف
كواليس تصوير ديو باسكال مشعلاني وإيساف في الإسكندرية (صور)

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