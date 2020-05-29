الشرطة الأمريكية تطلق رذاذ الفلفل على محتجين فى مينيسوتا

أطلقت الشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، رذاذ الفلفل على مثيري الشغب الذين تسببوا في اندلاع حريق بعدد من المباني بالمنطقة.ورصدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية استخدام أفراد الشرطة للهراوات في مشاهد وصفتها بالفوضوية لتفريق الحشود بالقرب من مبنى مركز شرطة مينيابوليس، كما شوهدت الشرطة تدفع المحتجين الذين ردوا بإلقائهم مقذوفات تجاه ضباط الشرطة، فيما فر آخرون من الموقع.وتسبب المحتجون في اندلاع الحرائق في ما لا يقل عن خمسة مباني بالمنطقة المحيطة بمركز شرطة مينيابوليس احتجاجًا على وفاة رجل ذو بشرة سمراء غير مسلح خلال اعتقاله من جانب شرطة المدينة.وأثارت وفاة الضحية، جورج فلويد، خلال الأسبوع الجاري احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أظهر فيديو الرجل ذو البشرة السمراء، (الذي يبلغ من العمر 46 عامًا)، مقيد اليدين على الأرض، قائلًا: "لا أستطيع التنفس"، بينما يمسكه ضابط شرطة وركبته على رقبته. وقد أُعلن عن وفاته بعدها بوقت قصير في مستشفى قريب، بحسب السلطات.وتم طرد جميع الضباط الأربعة الضالعين في الحادث من قسم شرطة مينيابوليس، لكن ذلك لم يوقف مواجهتهم تهم جنائية.