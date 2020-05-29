بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

ينقل التليفزيون المصري بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد «السيدة نفيسة» رضى الله عنها.وكانت وزارة الأوقاف قررت إقامة شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، بحضور 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري.