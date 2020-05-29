«رجال الأعمال» بطنطا تطلب الموافقة على إنشاء مستشفى ميدانى

ناشد عدد من شباب رجال الأعمال بجمعية رجال الأعمال بطنطا، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بسرعة الاستجابة لفكرة إنشاء وتجهيز مستشفى ميدانى للعزل بالجهود الذاتية، لتخفيف العبء عن المستشفيات، علاوة على أن عزل المرضى فى منازلهم سيتسبب فى عدوى باقى الأسرة، لعدم جاهزية المنازل بحمام وغرفة مستقلة.وأكد أمجد أبوالمجد، أحد الشباب المتطوعين، أنهم جاهزون فور موافقة المسئولين فى إقامة المستشفى وتجهيزها خلال ٤٨ ساعة، بعد تبرع أحد رجال الأعمال بقطعتين أرض بمساحة فدان و١٢ قيراطًا بعيدة عن التجمعات السكنية، علاوة على اتفاق عدد من رجال الأعمال على تجهيزها فورًا.وأكد أحمد إمام أحد مواطني مدينة طنطا، أن اقتراح جمعية رجال الأعمال شىء يدعو للفخر والاعتزاز بمجموعة شباب المحافظة، مشيرًا إلى أن الفكرة لو لم تنل استحسان المسئولين يمكن أن يتم الاستعانة بجميع مستشفيات التكامل بالمراكز والقرى، والتى تبلغ مئات الغرف ويوجد داخلها أطباء وتمريض.